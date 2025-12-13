Стэн Ван Ганди: «Не вижу никого другого на уровне “Оклахомы”. Далее идут “Денвер”, “Сан-Антонио” и “Хьюстон”, но только не “Лейкерс”

«Не думаю, что они являются настоящими претендентами на титул. И я говорил об этом с самого начала. Во-первых, можно посмотреть на статистику. Цифры говорят нам о том, что они были посредственными, результаты говорят, что они были в порядке. Сомневаюсь, что по нынешним меркам у “Лейкерс” есть достаточная глубина состава. Им не хватает скорости, чтобы держаться в ритме оппонентов.
Что касается защиты, то они становятся только слабее, когда три их лучших баскетболиста играют вместе. Ладно еще, когда выходят двое их этих парней — и теперь Джей Джей Редик, очевидно, будет их ротировать — но в концовке на площадке должна быть вся троица.
Им будет непросто. Перед Редиком и его штабом стоит серьезная задача. Они уже отлично справились, максимально используя имеющиеся ресурсы, но я не могу представить их на уровне реального претендента на чемпионство.
Я не вижу никого другого на уровне «Оклахомы». «Денвер», «Сан-Антонио» и «Хьюстон», вероятно, выступают тремя лучшими командами после действующих чемпионов. Но я не вижу «Лейкерс» на этом уровне", — заявил бывший тренер, а ныне эксперт.