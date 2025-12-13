Ричмонд
Демаркус Казинс: «ШГА был бы в 10 раз популярнее, если бы играл за “Лейкерс”, “Никс” или “Чикаго”

Бывшие игроки НБА Демаркус Казинс и Лу Уильямс подискутировали на тему влияния маленького рынка на популярность лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера.

Источник: Спортс"

Еще один экс-игрок лиги Остин Риверс недавно заявил, что ШГА не раскрыл весь свой потенциал, потому что играет в команде с маленького рынка и не является американцем.

«Я со всем этим согласен, но более всего ситуация с рынком. Я абсолютно уверен, что рынок имеет значение с точки зрения популярности. Если бы Шэй выступал за “Никс”, “Чикаго” или “Лейкерс”, то да, он и сейчас мировая суперзвезда, но был бы в 10 раз популярнее», — считает Казинс.

"Леброн Джеймс провел большую часть своей карьеры в Кливленде, и был одной из самых ярких суперзвезд. Мне кажется, сейчас тема маленьких рынков несколько преувеличена, особенно учитывая, как изменилась игра; она в принципе стала глобальной.

Что касается маленьких рынков, даже этот его небольшой рынок — один из лучших с точки зрения фанатской базы в НБА. Поэтому сейчас, когда все переходит в цифровой формат, я не думаю, что это имеет такое уж значение", — возразил Уильямс.

