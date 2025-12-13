Дуэйн Уэйд о спортивном долголетии Леброна: «Даже его дочь успела увидеть, насколько он хорош»

Я знаю, сейчас говорят: «Он старый, ему пора на пенсию». Но я определенно буду по нему скучать. Я буду скучать по тому, каким великим он был для нашей любимой игры, как на нее влиял. Так что стараюсь наслаждаться этими его моментами. Мы не знаем, когда наступит последний. Ну, а пока мы видим, что он все еще может исполнять эти безумные постер-данки, и даже его дочь выросла и получила возможность может увидеть, что ее отец — выдающийся игрок", — констатировал 3-кратный чемпион НБА.