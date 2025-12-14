Энтони Эдвардс — фанату «Уорриорс», который на него орал: «На меня-то ты чего злишься?»

«На меня-то ты чего злишься?» — недоумевал Эдвардс, в момент когда охрана начала уводить мужчину.
«Тимбервулвс» и без помощи Эдвардса справились с «Уорриорс» — 127:120.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пропускал вчерашний матч против «Голден Стэйт» из-за травмы, но это не помешало одному из болельщиков «воинов» найти причину, чтобы покричать на суперзвезду с первых рядов.
