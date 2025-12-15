Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»

«Начали игру отвратительно, был отрезок 0:12. “Автодор” показал неплохой баскетбол в самом начале. Мы, может, где-то не настроились, где-то не забили свои броски, где-то не работала наша защита. Но вовремя перестроились, свели первую четверть к ничье и в принципе показывали неплохой баскетбол, даже в 3-й четверти преимущество дошло до 12 очков.