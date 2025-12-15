Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джабари Паркер и Шейк Милтон — самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год

Белградский «Партизан», официально раскрыл финансовые детали своего бюджета. Как сообщил президент клуба Остоя Мияйлович, общий бюджет клуба составляет 27 млн евро, причем значительная часть средств выделена на контракты с двумя ведущими игроками — Джабари Паркером и Шейком Милтоном.

Источник: Спортс"

"Бюджет на этот сезон составляет 27 млн евро. При этом бюджет команды увеличен на 35,9% и теперь достигает 15,8 млн евро — включая 12% на налоги и 10% на агентские комиссии.

Общие зарплаты игроков выросли на 35,9% по сравнению с прошлым сезоном. Двумя самыми крупными приобретениями стали Джабари Паркер и Шейк Милтон: их контракты предусматривают выплату 10 млн долларов за два сезона — то есть 5 млн долларов в сезон. Все эти цифры подтверждены двумя аудитами — государственным и со стороны Евролиги.

Планируемый бюджет на тренерский штаб, включая спортивного директора, составляет 3,87 млн евро. В него заложены бонусы за шестое место в Евролиге и за любые завоеванные трофеи", — добавил Мияйлович.