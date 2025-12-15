Джабари Паркер и Шейк Милтон — самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год

"Бюджет на этот сезон составляет 27 млн евро. При этом бюджет команды увеличен на 35,9% и теперь достигает 15,8 млн евро — включая 12% на налоги и 10% на агентские комиссии.
Общие зарплаты игроков выросли на 35,9% по сравнению с прошлым сезоном. Двумя самыми крупными приобретениями стали Джабари Паркер и Шейк Милтон: их контракты предусматривают выплату 10 млн долларов за два сезона — то есть 5 млн долларов в сезон. Все эти цифры подтверждены двумя аудитами — государственным и со стороны Евролиги.
Планируемый бюджет на тренерский штаб, включая спортивного директора, составляет 3,87 млн евро. В него заложены бонусы за шестое место в Евролиге и за любые завоеванные трофеи", — добавил Мияйлович.