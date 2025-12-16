НБА рассматривает возможность переноса финального матча Кубка из Лас-Вегаса

Турнир, который проводится уже третий сезон, в значительной степени достиг целей, которые НБА ставила перед ним. Руководство лиги разочаровали лишь игры на нейтральной площадке в Лас-Вегасе. На большинстве из восьми матчей, сыгранных в этом городе за последние три сезона, трибуны были пустыми, и атмосфера не была такой, как на домашних играх четвертьфинала.