Никола Йович упал на спину и покинул площадку с травмой локтя

После того, как медицинский персонал «Хит» оказал ему помощь, Йович направился в раздевалку для дальнейшего обследования со специальной шиной на правой руке. Позднее в клубе подтвердили, что форвард травмировал локоть. Йович впервые вышел на площадку матча всего за 12 секунд до происшествия.