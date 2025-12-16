Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никола Йович упал на спину и покинул площадку с травмой локтя

Форвард «Майами» Никола Йович столкнулся в воздухе с форвардом «Торонто» Коллином Мюррэй-Бойлсом при проходе под кольцо и приземлился на спину.

После того, как медицинский персонал «Хит» оказал ему помощь, Йович направился в раздевалку для дальнейшего обследования со специальной шиной на правой руке. Позднее в клубе подтвердили, что форвард травмировал локоть. Йович впервые вышел на площадку матча всего за 12 секунд до происшествия.

22-летний серб проводит свой четвертый сезон в «Майами», который выбрал его в первом раунде драфта 2022 года. В 18 матчах текущего сезона Йович набирает в среднем 7,6 очка (39% с игры, 28,3% из-за дуги), 3,7 подбора и 2,8 передачи.