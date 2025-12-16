Никола Йович упал на спину и покинул площадку с травмой локтя

После того, как медицинский персонал «Хит» оказал ему помощь, Йович направился в раздевалку для дальнейшего обследования со специальной шиной на правой руке. Позднее в клубе подтвердили, что форвард травмировал локоть. Йович впервые вышел на площадку матча всего за 12 секунд до происшествия.
22-летний серб проводит свой четвертый сезон в «Майами», который выбрал его в первом раунде драфта 2022 года. В 18 матчах текущего сезона Йович набирает в среднем 7,6 очка (39% с игры, 28,3% из-за дуги), 3,7 подбора и 2,8 передачи.