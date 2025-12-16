Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Браун и Айзейя Стюарт получили по техническому после жесткой борьбы

Форвард «Бостона» Джейлен Браун и центровой «Детройта» Айзейя Стюарт получили по техническому замечанию после жесткой борьбы в середине третьей четверти матча между командами в понедельник.

Источник: Спортс"

Баскетболисты сцепились в момент борьбы за отскок после штрафного. Чуть позже Браун продемонстрировал оппоненту угрожающий жест.

«Пистонс» победили на выезде со счетом 112:105.