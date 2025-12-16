Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке

Форвард «Торонто» Скотти Барнс заработал 2+1 за 35 секунд до конца матча против «Майами», увеличив преимущество своей команды до «+8».

Источник: Спортс"

После попадания Барнс дал волю эмоциям, издав продолжительный победный крик.

«Рэпторс» довели встречу до победы (106:96), на счету Барнса 17 очков (8 из 16 с игры), 10 подборов и 6 передач.