Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке

Форвард «Торонто» Скотти Барнс заработал 2+1 за 35 секунд до конца матча против «Майами», увеличив преимущество своей команды до «+8».
После попадания Барнс дал волю эмоциям, издав продолжительный победный крик.
«Рэпторс» довели встречу до победы (106:96), на счету Барнса 17 очков (8 из 16 с игры), 10 подборов и 6 передач.