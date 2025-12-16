Ричмонд
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»

Экс-игрок «Рэпторс» Фред Ванвлит рассказал о том, что у канадской команды практически не было шансов на сохранение в составе Кавая Ленарда в 2019 году.

Источник: Спортс"

«Он говорил с самого первого дня: я здесь не останусь. “Не понимаю, зачем они меня выменяли. Я не хочу здесь быть. Я не останусь”.

«Торонто» сделал лучшее из возможных предложение. Весь город буквально склонился перед ним так, как никогда никто не делал прежде. Обычный человек может лишь развести руками: «Как ты мог уйти?» Но он уже принял решение. Кавай есть Кавай.

Я бесконечно благодарен ему за помощь в завоевании чемпионского титула, за то, что он помог мне закрепиться в команде и заработать кучу денег. Мы навсегда ему за это обязаны. Можно, конечно, сокрушаться, что он не остался. Но я просто благодарен за то, что мы сделали большое дело. Он изменил жизнь многих людей«, — подвел итог защитник “Рокетс”.