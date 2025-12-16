«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу

Вместе с 24-летним Кнехтом в G-лиге в ближайшее время будет выступать новичок Аду Тьеро.
В 20 матчах за «озерников» в этом сезоне 17-й номер драфта-2024 набирал в среднем 6,4 очка и 1,9 подбора при 47,1% с игры.
Легкий форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт отправлен командой в Лигу развития НБА.
