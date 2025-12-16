НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»

В своем отчете по двум последним минутам игры НБА признала верным решение судей продолжить игру без свистка. В прилагающемся комментарии отмечается, что Джеймс избежал бы контакта с Бруксом, если бы игрок «Финикса» сам не вынес ногу в сторону.
Решение арбитров выписать фол защитнику «Санс» Девину Букеру, после которого Джеймс реализовал победные штрафные, также признано верным.
