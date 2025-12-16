Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»

"Команды Восточной конференции показывают отличный баскетбол. В отдельно взятом матче кто угодно может обыграть кого угодно. Конечно, на Западе есть отличные организации. Сколько живу, многие команды Запада доминировали. Но и разговоры о том, что Восток — якобы открытая конференция, мне тоже не нравятся.
На Востоке много сильных команд, достойных игроков. Никого нельзя недооценивать. Здесь каждый вечер нужно выходить и доказывать.
Восток намного лучше, чем думают люди, в каждом матче приходится отдавать все силы«, — считает звезда “Никс”.