Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»

"Команды Восточной конференции показывают отличный баскетбол. В отдельно взятом матче кто угодно может обыграть кого угодно. Конечно, на Западе есть отличные организации. Сколько живу, многие команды Запада доминировали.

Источник: Спортс"

"Команды Восточной конференции показывают отличный баскетбол. В отдельно взятом матче кто угодно может обыграть кого угодно. Конечно, на Западе есть отличные организации. Сколько живу, многие команды Запада доминировали. Но и разговоры о том, что Восток — якобы открытая конференция, мне тоже не нравятся.

На Востоке много сильных команд, достойных игроков. Никого нельзя недооценивать. Здесь каждый вечер нужно выходить и доказывать.

Восток намного лучше, чем думают люди, в каждом матче приходится отдавать все силы«, — считает звезда “Никс”.