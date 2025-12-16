Анферни Хардуэй: «Смотреть НБА уже неинтересно. Все только и делают, что бросают трехочковые»

«Это просто не интересно смотреть. На мой взгляд, с годами становится все хуже и хуже — не в плохом смысле. Но мне, человеку из студенческого баскетбола, видно, как важны основы и командная игра. А сейчас все только и делают, что бросают трехочковые, немного раздражает, когда смотришь матч НБА. Никто уже не забивает лэйапы. Для болельщиков, может, это и весело. Но для тех, кто по‑настоящему любил игру, смотреть такое непросто», — заявил Хардуэй.