Анферни Хардуэй: «Смотреть НБА уже неинтересно. Все только и делают, что бросают трехочковые»

Экс‑звезда НБА Анферни Хардуэй раскритиковал нынешнее состояние лиги, заявив, что качество игры заметно снизилось. По его мнению, НБА утратила интерес к основам и командной игре, превратившись в бесконечный конкурс трехочковых.

Источник: Спортс"

«Это просто не интересно смотреть. На мой взгляд, с годами становится все хуже и хуже — не в плохом смысле. Но мне, человеку из студенческого баскетбола, видно, как важны основы и командная игра. А сейчас все только и делают, что бросают трехочковые, немного раздражает, когда смотришь матч НБА. Никто уже не забивает лэйапы. Для болельщиков, может, это и весело. Но для тех, кто по‑настоящему любил игру, смотреть такое непросто», — заявил Хардуэй.

При этом онне отказывается от просмотра матчей НБА полностью и выделил несколько команд за которыми следит больше всего.

«Мне нравится смотреть за “Оклахомой” — не потому, что они лучшая команда лиги, а потому, что они играют правильно. И “Селтикс” — они тоже играют правильно. Еще мне по‑прежнему интересно следить за “Гриззлис” — хочется видеть, как они прогрессируют. Нравится смотреть за “Никс” и Джейленом Брансоном. Смотрю матчи “Миннесоты” с Энтони Эдвардсом», — поделился четырехкратный участник Матча всех звезд.