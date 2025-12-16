Ричмонд
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»

УНИКС уверенно обыграл МБА-МАИ (83:66), продлив серию домашних побед в регулярных чемпионатах Единой лиги ВТБ до 21 матча. После игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от игры команды.

Источник: Спортс"

"Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти. Оставшиеся три десятиминутки, я думаю, мы играли без концентрации. Позволили МБА совершить 19 подборов в нападении и сами при этом допустили 19 потерь. Но разница, созданная на старте, была настолько велика, что у нас не возникло проблем с сохранением преимущества.

Михаил Беленицкий сегодня утром подвернул голеностоп. Пэрис Ли находится в процессе восстановления после травмы. Пока не знаю, сыграют ли они против «Зенита» в субботу. Мы сейчас находимся в поисках нового игрока. На данный момент новостей нет, но работа в этом направлении ведется", — заявил Перасович.