Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»

"Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти. Оставшиеся три десятиминутки, я думаю, мы играли без концентрации. Позволили МБА совершить 19 подборов в нападении и сами при этом допустили 19 потерь. Но разница, созданная на старте, была настолько велика, что у нас не возникло проблем с сохранением преимущества.