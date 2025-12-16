Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»

"Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков. Только потом, когда включились в защите и поменяли ее, у нас стало получаться в нападении. Но все это нужно начинать с первых секунд.
Понятно, что очень сложно готовиться к Казани: у них два центровых, которые могут играть и под кольцом, и бросать трехочковые. Вся команда находится в хорошей физической форме.
Третью и четвертую, а, возможно, и вторую четверти можно с натяжкой записать нам в плюс. Мы перестали экономить свои фолы, начали играть жестко и агрессивно, где-то отбились. За счет этого у нас получились быстрые переходы, и мы сократили разрыв до «-13».
Однако понятно, что когда ты уступаешь первый отрезок такой команде с разницей в 20 очков, то рассчитывать на победу очень сложно", — отметил Карасев.
Следующим соперником МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ станет ЦСКА, с которым они сыграют 21 декабря в гостях.