Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»

Третью и четвертую, а, возможно, и вторую четверти можно с натяжкой записать нам в плюс. Мы перестали экономить свои фолы, начали играть жестко и агрессивно, где-то отбились. За счет этого у нас получились быстрые переходы, и мы сократили разрыв до «-13».