«Я работаю над этим. Все не так просто». Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб ответил на эмоциональное письмо разочарованного фаната

«Уважаемый Джо, пожалуйста, сделайте что‑нибудь с этой командой. Что должен делать Стеф (Карри) каждый вечер, чтобы мы побеждали? Набирать 50 очков? Команде нужна настоящая вторая опция в атаке. Сильные стороны Джимми (Батлера) используются не полностью, потому что он играет на позиции тяжелого форварда из‑за нехватки игроков этого амплуа. У нас нет настоящего центрового. Я очень расстроен. Спасибо, Джастин», — написал фанат.