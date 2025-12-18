«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»

«В “Оклахоме” у нас было много узкоспециализированных игроков. Ребята, которые хорошо играли в защите, но не могли сами набирать очки. Не умели бросать. Или, наоборот, кто‑то умел бросать, но не мог нормально защищаться.
«Когда “Голден Стэйт” связались со мной, я подумал: черт, они набирают в среднем 120 очков за игру. Мне не нужно переживать, что каждый раз, как я получаю мяч, против меня будут играть зону, плотно опекать или сдваиваться.
Мне кажется, мы сделали игру лучше, потому что с нами нужно было выкладываться с первого владения матча, иначе тебя просто разнесут", — заявил Дюрэнт.