Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, провел встречу с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом, на которой, в частности, обсуждалась необходимость прибавить в игре на своей половине.

Источник: Sports

«Все прошло хорошо. Мы много о чем говорили, не только об этом, но он прав. Нужно выкладываться немного больше, особенно это касается звездных игроков. Так что это наша ответственность. Это моя личная ответственность. Нам действительно нужно прикладывать больше усилий, особенно в начале игры. Нам нужно лучше начинать матчи», — констатировал словенец.

Несмотря на то, что «Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 18−7, команда испытывает проблемы в обороне — 20-е место в НБА по защитному рейтингу, 23-е место по количеству очков, набранных соперниками в быстрых отрывах, и 28-е место по проценту попаданий из-за дуги у соперников.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше