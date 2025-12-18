Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков

У Евролиги в четверг намечается красивый юбилей. На сегодняшний день общее количество набранных очков в новейшей истории турнира составляет 999 737.

Источник: Sports

До отметки 1 000 000 очков остается всего 263.

С высокой вероятностью в четверг, 18 декабря, когда пройдут четыре матча 17-го тура, юбилейная отметка будет достигнута.

Больше пятой части очков в Евролиге по итогам 26 сезонов и 6360 проведенных матчей набрали испанские клубы. Россия по результативности в Топ-5.

Клубы из каких стран набрали наибольшее количество очков:

Испания — 215252 очка (9 клубов) Греция — 124256 очков (8)Турция — 117419 очков (6)Италия — 107732 очка (12)Россия — 85109 очков (9)Германия — 63842 очка (6)Франция — 60276 очков (13)Израиль — 55225 очков (3)Литва — 53800 очков (3)Сербия — 51778 очков (2).