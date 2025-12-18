Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков

До отметки 1 000 000 очков остается всего 263.
С высокой вероятностью в четверг, 18 декабря, когда пройдут четыре матча 17-го тура, юбилейная отметка будет достигнута.
Больше пятой части очков в Евролиге по итогам 26 сезонов и 6360 проведенных матчей набрали испанские клубы. Россия по результативности в Топ-5.
Клубы из каких стран набрали наибольшее количество очков:
Испания — 215252 очка (9 клубов) Греция — 124256 очков (8)Турция — 117419 очков (6)Италия — 107732 очка (12)Россия — 85109 очков (9)Германия — 63842 очка (6)Франция — 60276 очков (13)Израиль — 55225 очков (3)Литва — 53800 очков (3)Сербия — 51778 очков (2).