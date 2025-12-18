Брюс Браун был близок к позиции стартового разыгрывающего «Лейкерс» в 2023 году

Мог войти в их стартовую пятерку. Доводишь до них мяч и не мешаешь. Работа как в «Наггетс». Они предлагали контракт на 3 года и 50 миллионов. Это было простое решение, должны были скоро его огласить. Уже позвонил консультанту по поводу дома в Лос-Анджелесе. Но сразу после этого перезвонил агент и сообщил об интересе от «Индианы». «Невероятное предложение». 40 миллионов на два года. Где подписать?