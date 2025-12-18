Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болл на Джеймса Хардена

«А что, если Ламело и Харден станут частью одной сделки? “Шарлотт” нравится новая команда, они нашли золотую жилу с Книппелом, Брэндон Миллер вернулся, Майлз Бриджес хорош. Вы в Восточной конференции, вам не стать одной из трех худших команд конференции — просто нет существует сценария, при котором вы окажетесь в тройке худших, у вас слишком много таланта. Что, если вы замените Ламело на Хардена? В вашем распоряжении будут Харден, Книппел, Бриджес, Брэндон Миллер и несколько высоких парней. И теперь вы можете претендовать на плей-ин. Возможно, вы выберете именно это, вместо того чтобы еще немного покататься на американских горках с Ламело — вверх и вниз, вверх и вниз.