Спайк Ли после победы «Никс» в Кубке НБА: «Мы не закончили. Это наш сезон»

Известный режиссер и поклонник «Нью-Йорка» Спайк Ли считает, что нынешняя команда способна вернуть себе чемпионский трофей НБА.

«Никс» выигрывали титул в 1970 и 1973 годах. Во вторник нью-йоркский клуб завоевал новый трофей лиги Кубок НБА.

"Что я могу сказать после этой победы? Мы не закончили. Это наш сезон.

В сезоне-69/70 я был на седьмой игре, мне тогда было 13 лет. Последний раз мы побеждали в 1973-м. Прошло более 50 лет. Пять десятилетий. Это очень, очень, очень и очень много. Но это будет абсолютно счастливый и радостный день в Нью-Йорке [когда команда снова выиграет титул]. Это обязательно произойдет", — считает Спайк Ли.