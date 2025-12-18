Спайк Ли после победы «Никс» в Кубке НБА: «Мы не закончили. Это наш сезон»

В сезоне-69/70 я был на седьмой игре, мне тогда было 13 лет. Последний раз мы побеждали в 1973-м. Прошло более 50 лет. Пять десятилетий. Это очень, очень, очень и очень много. Но это будет абсолютно счастливый и радостный день в Нью-Йорке [когда команда снова выиграет титул]. Это обязательно произойдет", — считает Спайк Ли.