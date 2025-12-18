Гилберт Аренас: «Я платил 244 тысячи на содержание четверых детей. При этом еще оплачивал им дом, школу и няню»

"Все зависит от того, какой у тебя доход. Суть в том, что они просто вводят твои данные: сколько дней или процент времени, которое ты проводишь с детьми. Вводят доход женщины — и на основе этого высчитывается сумма. Понятно, что тот, кто зарабатывает неплохие деньги, вряд ли будет в восторге.
Дальше начинается борьба: один пытается снизить выплату, другой — сохранить ее на том же уровне или даже увеличить.
Так вот, в моем случае сумма составила 244 тысячи долларов в месяц — именно столько уходило на четверых детей. Я говорил: «Ладно, давайте немного снизим, скажем, на 20 тысяч — и разойдемся». Именно об этом и шла речь в судебных разбирательствах все это время.
Но самое неприятное даже не это: помимо алиментов, я оплачивал школу, дом и няню. И в какой‑то момент я подумал: «А за что тогда вообще идут эти 244 тысячи?», — поделился Аренас.