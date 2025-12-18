Гилберт Аренас: «Я платил 244 тысячи на содержание четверых детей. При этом еще оплачивал им дом, школу и няню»

"Все зависит от того, какой у тебя доход. Суть в том, что они просто вводят твои данные: сколько дней или процент времени, которое ты проводишь с детьми. Вводят доход женщины — и на основе этого высчитывается сумма. Понятно, что тот, кто зарабатывает неплохие деньги, вряд ли будет в восторге.