Джеймс Харден пропустит матч с «Оклахомой»

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, сыгравший в 25 из первых 26 матчей сезона, вынужден пропустить выездной матч с «Оклахомой» из-за проблем с икроножной мышцей.

Это его первый пропуск игры в текущем сезоне именно по причине травмы. Ранее игрок отсутствовал в матче против «Финикса» 7 ноября, но по личным обстоятельствам.

Под вопросом также его участие в домашней игре против «Лейкерс» 21 декабря.