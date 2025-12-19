Ричмонд
Леброн Джеймс воткнул сверху через Кайла Филиповски

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал зрителей матча против «Юты» данком через 211-сантиметрового форварда «Джаз» Кайла Филиповски.

Джеймс, которому 30 декабря исполнится 41 год, в своем 23-м сезоне набирает в среднем 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
