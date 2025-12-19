Джеймс Боррего: «Херберт Джонс перевернул ход матча своим атлетизмом и энергией. 8 перехватов, феноменально»

"Все на старании. Упорство, воля, жесткость. Все, о чем мы говорили последние недели.
Такая команда отражает дух Нового Орлеана, никаких заламываний рук, просто включаемся в работу.
Херберт Джонс перевернул ход матча своим атлетизмом и энергией. 8 перехватов, феноменально.
Саддик Бей очень хорошо себя показывает. Важные броски, выбор момента. Фантастика.
Дерик Куин выдержал испытание Алпереном Шенгюном. Отстоял свои позиции, отработал в «краске». Он всегда набирает ход к концовке. Ему нравятся важные моменты, он хорошо себя показывает в них.
Херберт Джонс и Трей Мерфи давно здесь. Они берут на себя лидерские роли. Увидел это в общении на паркете, в спокойствии, балансе", — поделился главный тренер Джеймс Боррего.