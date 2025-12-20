Ричмонд
Дэвис, Янг, Сабонис, Уайт и Граймс — главные кандидаты на обмен по мнению The Athletic

Эксперт Сэм Весени из The Athletic оценил наиболее вероятных и ожидаемых на рынке игроков, которые сменят команды в течение сезона-2025/26.

В его Топ-5 попали:

Энтони Дэвис («Даллас», центровой);

Трэй Янг («Атланта», разыгрывающий);

Домантас Сабонис («Сакраменто», центровой);

Коби Уайт («Чикаго», защитник);

Квентин Граймс («Филадельфия», защитник).