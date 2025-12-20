Дэвис, Янг, Сабонис, Уайт и Граймс — главные кандидаты на обмен по мнению The Athletic

В его Топ-5 попали:
Эксперт Сэм Весени из The Athletic оценил наиболее вероятных и ожидаемых на рынке игроков, которые сменят команды в течение сезона-2025/26.
В его Топ-5 попали:
Энтони Дэвис («Даллас», центровой);
Трэй Янг («Атланта», разыгрывающий);
Домантас Сабонис («Сакраменто», центровой);
Коби Уайт («Чикаго», защитник);
Квентин Граймс («Филадельфия», защитник).