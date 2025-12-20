Ричмонд
Блэйк Гриффин, Джо Джонсон и Джамал Кроуфорд впервые номинированы на включение в Зал славы

Зал славы баскетбола имени Нейсмита объявил список кандидатов, имеющих право на включение в 2026 году.

Источник: Спортс"

Среди новых кандидатов в Зал славы можно отметить женскую национальную сборную США 1996 года, Майка Д’Антони, Джамала Кроуфорда, Елену Делле Донне, Блэйка Гриффина, Джо Джонсона, Кэндис Паркер, Брюса Перла и Келвина Сэмпсона.

Марв Альберт, Марк Фью, Док Риверс и Амаре Стаудемайр входят в число кандидатов, получивших право на включение в Зал славы ранее.

Финалисты, выбранные соответствующими отборочными комитетами по категориям, будут объявлены позже. Полный состав Зала славы 2026 года представят во время трансляции по национальному телевидению в субботу, 4 апреля, во время «Финала четырех» NCAA.

Торжественные мероприятия по включению в Зал славы состоятся в Спрингфилде в середине августа.