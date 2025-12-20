«Финикс» едва не обменял Девина Букера на Джимми Батлера в 2017 году

«Когда я это услышал, то сказал: “Если вы обменяете Девина Букера, я уйду в отставку сегодня же”, — утверждает специалист.
Уотсон, ныне входящий в тренерский штаб мужской баскетбольной команды университета Сан-Диего, был вторым из восьми тренеров «Санс», под чьим руководством Букер играл с момента своего прихода в НБА в 2015 году.
Специалист разглядел нечто особенное, будучи «самым большим сторонником Девина Букера» в начале 11-летней карьеры игрока.
«Это могло изменить весь мой тренерский путь. Я действительно видел в этом парне того, кто может стать одним из величайших игроков в истории. Я сидел и наблюдал, как этот парень работает. Был с ним в зале. Тот момент стал началом конца для меня в “Финиксе”… Я не хотел стать тренером, который обменял потенциально одного из лучших атакующих защитников», — сказал специалист.
Уотсон был уволен «Санс» в сезоне-2017/18, когда команда была одной из худших в Западной конференции.