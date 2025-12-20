Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»

«Лейкерс» выйдут на дерби против «Клипперс» в ослабленном составе. К ранее травмированным защитникам Гэйбу Винсенту (спина) и Остину Ривзу (икроножная мышца) и центровому Деандре Эйтону (левый локоть) присоединился форвард Руи Хатимура.

У баскетболиста болевые ощущения в области паха с правой стороны.

В составе «Клипперс» по-прежнему отсутствует форвард Деррик Джонс. Игрок пока упражняется самостоятельно и не присоединился к общей группе на тренировках.