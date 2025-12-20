Ричмонд
Харрисон Барнс: «Крис Пол — один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в “Клипперс”

«Клипперс» отстранили Криса Пола из-за критики организации и попыток вмешательства в деятельность клуба на разных уровнях.

Игроки «Сан-Антонио», в котором ветеран провел предыдущий сезон, были предельно удивлены произошедшим.

"Да, очень удивлен. Крис один из моих любимых одноклубников за карьеру. 82 матча в 20-й сезон в лиге. Его голос помог нашей раздевалке, в этом году его вклад остается ощутимым. Он оказал на нас большое влияние.

Разумеется, меня не было в той раздевалке, я не представляю всей ситуации. Но жаль, что такой игрок и человек, который столько дал баскетболу, играл на победу на высочайшем уровне, оказался в таких условиях", — рассудил форвард Харрисон Барнс.

"Он был для нас настоящим лидером. Координировал все 82 игры. Мне очень помогла возможность советоваться с ним в качестве новичка в лиге.

Предельно удивлен произошедшим в «Клипперс», — рассказал защитник Стефон Касл.

«Очень жаль, что так получилось. Очень полезный ветеран и для меня, и для команды в целом. Мы надеялись, что у него все придет в норму и пойдет в правильном направлении», — заявил Келдон Джонсон.

"У меня нет особого мнения о произошедшем, я ничего об этом не знаю, меня это особо не интересует.

Но с Крисом было здорово. Ветеран и профессионал. Как только я перешел в команду, он выяснил, когда мне нужен мяч, где я предпочитаю его получать.

Очень помог нашему коллективу с учетом его новизны. Все ценили его вклад в организацию«, — заключил разыгрывающий Де’Аарон Фокс.