Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА

По информации инсайдера Марка Стейна, имя разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена все чаще всплывает в разговорах руководства конкурирующих клубов, в качестве потенциальной цели для обмена перед дедлайном 5 февраля.

Источник: Спортс"

При этом, как сообщает инсайдер, один опытный топ-менеджер прогнозирует, что 36-летний баскетболист действительно окажется на рынке обменов этой зимой.

В текущем сезоне Харден набирает в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 8,2 передачи за игру.