Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»

У «Панатинаикоса» невероятный опыт и талантливые игроки, в том числе элитные разыгрывающие, которые умеют все на обеих сторонах площадки. Они выглядят очень мотивированными в матчах против команд, претендующих на «Финал четырех». Это делает их одними из фаворитов", — отметил Масюлис.