Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»

«Мы относимся к этому матчу предельно серьезно — и с точки зрения турнира, и с учетом соперника. Мы не заглядываем вперед, к следующей игре: для нас “Игокеа” сейчас — самая важная задача. В Лактаси у нас было много проблем в игре против них, и мы победили лишь благодаря трехочковому Трента Фрейзера на последних секундах — это нас спасло.
Весь матч шел вровень, так что мы не готовимся ни к чему другому. Конечно, мы фокусируемся на своей игре, но цель — показать лучший баскетбол и победить", — заявил Секулич.
Словенский специалист также отметил высокий уровень Единой лиги ВТБ.
"Думаю, нам пришлось собрать качественную команду из‑за многочисленных травм — по необходимости. Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень и остается сильной, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге.
Привлекаются хорошие легионеры, качественные игроки, очень сильные тренеры — это среда высокого уровня. Все клубы всерьез настроены усиливать свои составы на всех позициях. Каждый выкладывается на максимум«, — отметил главный тренер “Зенита”.