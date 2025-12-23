Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»

«Мы относимся к этому матчу предельно серьезно — и с точки зрения турнира, и с учетом соперника. Мы не заглядываем вперед, к следующей игре: для нас “Игокеа” сейчас — самая важная задача. В Лактаси у нас было много проблем в игре против них, и мы победили лишь благодаря трехочковому Трента Фрейзера на последних секундах — это нас спасло.