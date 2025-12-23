Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» (Мэтт Гузман)

Многолетний главный тренер «Сперс» Грегг Попович чувствует себя «все лучше и лучше» после перенесенного инсульта. Об этом сообщил клубный репортер Мэтт Гузман.

Источник: Спортс"

В организации рассказали, что 76-летний Попович все еще проходит реабилитацию, но постоянно находится на территории тренировочной базы и продолжает участвовать в жизни «Сан-Антонио».

В понедельник 5-кратный чемпион НБА появился на организованном в партнерстве со «Сперс» праздничном мероприятии игрока команды Де’Аарона Фокса. Поповича сопровождал легендарный Тим Данкан.

Работавший с «Сан-Антонио» на протяжении почти 30 лет специалист перенес инсульт в ноябре прошлого года, после чего покинул тренерский пост и занял руководящую должность в техасском клубе.