«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки

Вернувшийся после травмы в декабре звездный форвард Зайон Уильямсон принял участие в четырех встречах серии. Во всех случаях он выходил со скамейки запасных.
«Цель заключалась в том, чтобы максимально продуктивно использовать его игровое время. Это своего рода математическая игра… Я знал, что он достойно отреагирует, но его зрелый, командный подход к ситуации в любом случае заслуживает похвалы», — заявил исполняющий обязанности главного тренера Джеймс Боррего.
«Новый Орлеан» начал сезон с результатом 3−22, а сейчас имеет показатель 8−22. Уильямсон сегодня набрал 24 очка и 9 подборов при 10/14 с игры.