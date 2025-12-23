Ричмонд
Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»

Экс-звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли выразил мнение, что для «Уорриорс» все позади.

«У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено. Они просто старые. Стеф (Карри) — один из величайших в истории, но он все чаще будет получать травмы. Я не думаю, что Джимми (Батлер) — тот же игрок, что был раньше, а Дрэймонд (Грин) — уж точно уже не тот», — заявил Баркли.

Ранее сам Карри сказал, что «Голден Стэйт» «явно не являются хорошей командой».

После сегодняшней победы над «Орландо» (120:97) «воины» вышли на 50% побед (15−15) и занимают 8-е место в Западной конференции.