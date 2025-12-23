Форвард «Нового Орлеана» Саддик Бей попал в сферу интересов нескольких клубов НБА

Бей пропустил прошлый сезон из‑за восстановления после разрыва передней крестообразной связки, но в нынешнем сезоне вновь зарекомендовал себя как надежный игрок основы. В 29 матчах (21 из них — в стартовом составе) он демонстрирует следующие средние показатели: 15 очков и 6,1 подбора при почти 30 минутах на площадке.