«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке

Хотя будущее Бена Симмонса в профессиональном баскетболе остается неопределенным, спортсмен нашел новое призвание за пределами паркета. В интервью Марку Спирсу он сообщил, что стал контролирующим владельцем команды South Florida Sails в чемпионате по спортивной рыбалке — Sport Fishing Championship.

«Я воспринимаю это как “Формулу‑1” в мире рыбалки. Это первый настоящий чемпионат по соревновательной рыбалке. Лига состоит из 16 команд, она растет и расширяется.

Мы будем участвовать в разных турнирах, а в конце определят чемпиона. Система основана на подсчете очков. Мы ловим белого марлина, голубого марлина, парусника и полосатого марлина — для каждого вида своя система начисления очков.

Это очень нишевый спорт. Но стоит попробовать — и вы поразитесь, насколько это увлекательно. Меня всегда интересовала рыбалка как спорт, ее техника. В этом деле много тонкостей, которые люди не понимают.

Рыбаки выходят в море на судах стоимостью в миллион долларов и проводят в открытом океане по несколько дней. Это утомительно и непросто, но очень весело. Чтобы понять этот мир, нужно погрузиться в него и прочувствовать на себе", — рассказал Симмонс.

В прошлом сезоне 29-летний баскетболист провел 18 матчей за «Клипперс». Сейчас он — неограниченно свободный агент и пока не подписал контракт ни с одной командой.