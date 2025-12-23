Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс: «Никогда не выходил на игру с мыслью, что мне нужно набрать 10 очков и продлить серию»

В новом выпуске подкаста Mind the Game Леброн Джеймс прокомментировал завершение своей рекордной серии из 1 297 матчей с 10+ очками. Он подчеркнул, что для него всегда главным была победа команды, а не поддержание личного рекорда, и опроверг предположения о том, что намеренно набирал 10 очков ради продолжения серии.

Источник: Спортс"

«Я никогда не выходил на игру во время этой серии с мыслями вроде: “Так, мне нужно набрать 10 очков. Мне нужно продлить эту серию”. Это было бы несправедливо по отношению к моему стилю игры. И это отразилось на том, как серия завершилась — в точности в соответствии с тем, как я всегда играл.

Все всегда сводилось к одному: как нам победить? Послушайте, я совершил в своей карьере немало невероятных вещей. И иметь такую серию, быть упомянутым в одном ряду с великими, воплотить свою мечту — для меня это словно нечто сюрреалистичное.

Но одна вещь всегда оставалась для меня главной темой — делать правильный игровой ход. И то, как серия завершилась, буквально отражает то, как меня учили играть. Я всегда играл именно так«, — отметил форвард “Лейкерс”.

Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше