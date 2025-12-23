Леброн Джеймс: «Никогда не выходил на игру с мыслью, что мне нужно набрать 10 очков и продлить серию»

«Я никогда не выходил на игру во время этой серии с мыслями вроде: “Так, мне нужно набрать 10 очков. Мне нужно продлить эту серию”. Это было бы несправедливо по отношению к моему стилю игры. И это отразилось на том, как серия завершилась — в точности в соответствии с тем, как я всегда играл.
Все всегда сводилось к одному: как нам победить? Послушайте, я совершил в своей карьере немало невероятных вещей. И иметь такую серию, быть упомянутым в одном ряду с великими, воплотить свою мечту — для меня это словно нечто сюрреалистичное.
Но одна вещь всегда оставалась для меня главной темой — делать правильный игровой ход. И то, как серия завершилась, буквально отражает то, как меня учили играть. Я всегда играл именно так«, — отметил форвард “Лейкерс”.
Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска.