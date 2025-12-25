Никола Йокич: «Купер Флэгг выходит с уверенностью игрока, участвовавшего и побеждавшего в серьезных матчах»

«У него действительно пошла игра. Но главное — это уверенность, с которой он выходит на площадку. Его молодость не чувствуется. Он выглядит игроком с опытом серьезных матчей и побед. Очень зрелым», — заключил центровой Никола Йокич.
«Он попал сложные броски. “Трешки” под конец владений. Выходил на свои точки.
Брюс Браун навязал ему борьбу во второй половине, но не смог закрыть в ключевые моменты. Очень впечатляющее выступление. Иногда действительно хорошие игроки попадают в действительно непростых ситуациях. Именно это и произошло«, — заявил главный тренер “Денвера” Дэвид Адельман.