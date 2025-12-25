Стив Керр: «Дрэймонд Грин принес нам успех своей страстью и эмоциями. Мы всегда находим способ исправить ситуацию»

У нас большая история взаимоотношений. Мы хорошо понимаем друг друга, я осознаю его возможности. 4 баннера, которых у нас бы не было без него. Он приносит победы своей способностью выражать страсть, эмоции, ярость — важные компоненты нашего успеха. Я не смог сам правильно поделиться тем же самым, хотя у меня всего этого достаточно.