Остин Риверс: «Думаю, что Леброн Джеймс чисто психологически сдал смену»

"Он занимается этим столько лет, но теперь, думаю, чисто психологически сдал смену. В плане роли лица баскетбола. Он провел на площадке целую вечность, встретил каждого игрока за это время. С 15−16 лет олицетворяет эту игру и продолжает это делать.
Сейчас он дал понять, что больше не хочет играть на Рождество, не смотрит нарезку Кейонте Джорджа и занимается гольфом", — рассудил Остин Риверс на своем подкасте.
