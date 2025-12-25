Кевин Гарнетт: «Мы находимся в эпохе Стефа Карри»

"Я говорил это уже много раз. Мы все находимся в эпохе Стефа Карри. Он — GOAT [величайший игрок] этой эпохи.
Баскетбол во многом сводится к дальним броскам. И когда мы рассуждаем на эту тему, то первым на ум приходит мессия 3-очкового баскетбола«, — заявил прославленный “большой”.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше