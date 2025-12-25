Ричмонд
Кевин Гарнетт: «Мы находимся в эпохе Стефа Карри»

Чемпион НБА Кевин Гарнетт считает, что главным игроком лиги последнего времени является не Леброн Джеймс из «Лейкерс», а многолетний лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Источник: Спортс"

"Я говорил это уже много раз. Мы все находимся в эпохе Стефа Карри. Он — GOAT [величайший игрок] этой эпохи.

Баскетбол во многом сводится к дальним броскам. И когда мы рассуждаем на эту тему, то первым на ум приходит мессия 3-очкового баскетбола«, — заявил прославленный “большой”.

