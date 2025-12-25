Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Главная угроза “Тандер” исходит не от “Сперс”, а от “Наггетс”

Эксперт Кендрик Перкинс назвал команду, которая представляет наибольшую опасность для действующих чемпионов из «Оклахомы».

Источник: Спортс"

«Я считаю “Сперс” полноценными претендентами на титул. Но все же в моем представлении главная угроза “Тандер” исходит не от них, а от “Наггетс”.

Самая большая угроза по-прежнему исходит от «Денвера». Посмотрите на них, Никола Йокич сейчас играет на уровне MVP, как и ожидалось. Джамал Мюррэй выдает лучший в карьере результат по набранным очкам. Вероятно, он наконец-то поедет на матч звезд. У этих ребят все отлично работает, они как часы.

Они здорово поработали на рынке в межсезонье. И очень достойно смотрятся даже без одного из своих лучших игроков Аарона Гордона", — считает чемпион НБА.