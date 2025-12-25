Ричмонд
Дэнни Грин: «Оклахома» проигрывает «Сперс», «Никс» должны быть обрадованы этим"

«Сперс» крупно обыграли «Оклахому» на своей арене — 130:110.

«Никс» должны быть обрадованы этим. «Оклахома» проигрывает «Сперс»? Мы можем играть со «Сперс» (победа в финале Кубка НБА). Если пройдем в финал, у нас будут шансы", — заявил бывший баскетболист Дэнни Грин в беседе с Полом Пирсом. Пирс зашел дальше.

«Меня беспокоят “Тандер”. Нет, серьезно. Понимаю, что у них лучшие показатели на Западе. Но “Сперс” уже в трех победах. Когда проигрываешь одной команде дважды за неделю или чуть больше, и во второй раз тебя так отшлепали. Чемпиону нельзя проигрывать на 20 очков. 20 — это уже о чем-то говорит», — рассудил Пирс.