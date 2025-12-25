Дэнни Грин: «Оклахома» проигрывает «Сперс», «Никс» должны быть обрадованы этим"

«Меня беспокоят “Тандер”. Нет, серьезно. Понимаю, что у них лучшие показатели на Западе. Но “Сперс” уже в трех победах. Когда проигрываешь одной команде дважды за неделю или чуть больше, и во второй раз тебя так отшлепали. Чемпиону нельзя проигрывать на 20 очков. 20 — это уже о чем-то говорит», — рассудил Пирс.