Кармело Энтони: «Искренне верю, что у “Никс” есть реальные шансы на чемпионство»

По крайней мере, они к этому стремятся, идут к этому, а там уже придется бороться с кем-то, как мне кажется, с «Оклахомой». Там уже посмотрим. Но то, что мы видим у «Никс» сейчас — они выстраивают команду и развиваются, они чувствуют себя все комфортнее друг с другом. Команда играет более солидно, чем в начале сезона, они стали более жесткими. Мне нравится происходящее с командой прямо сейчас.