Кармело Энтони: «Искренне верю, что у “Никс” есть реальные шансы на чемпионство»

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони оценил потенциал «Нью-Йорка».

«Я искренне верю, что у “Никс” есть реальные шансы на чемпионство.

По крайней мере, они к этому стремятся, идут к этому, а там уже придется бороться с кем-то, как мне кажется, с «Оклахомой». Там уже посмотрим. Но то, что мы видим у «Никс» сейчас — они выстраивают команду и развиваются, они чувствуют себя все комфортнее друг с другом. Команда играет более солидно, чем в начале сезона, они стали более жесткими. Мне нравится происходящее с командой прямо сейчас.

Игра Карла-Энтони Таунса? Мне нравится энергия и то, что я вижу от Таунса прямо сейчас. Кажется, он перевернул страницу и освоился с требованиями Майка Брауна. И он это подтверждает на площадке«, — заявил экс-игрок “Никс”.