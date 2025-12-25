Леброн Джеймс о стремлении к рекордам: «Ничего про них не знаю, не стремлюсь. Стоит просто выбежать на площадку и там сразу какой-то рекорд»

Если серьезно, я и правда ничего такого не знаю и не думаю об этом. Как раз в последней игре я, как выяснилось, обошел Роберта Пэриша по победам за карьеру и вышел на второе место в истории НБА. Понятия об этом не имел, пока кто-то не подошел ко мне и не сказал. Нет, правда, кажется, это было в Филадельфии. Вообще не знал об этом, пока не сказали. Потом еще сам Роберт написал поздравительный пост. Респект ему.